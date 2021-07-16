Кыштым во второй раз стал арт-резиденцией Уральской индустриальной биеннале современного искусства

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Открытие арт-резиденции 6-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства состоялось в нашем городе вчера, 18 июля, на набережной речки Кыштымки неподалёку от скульптуры «Дразнилка» воронежского художника Ивана Горшкова.

С приветственным словом к журналистам, блогерам и участникам биеннале обратилась глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Жителей и гостей нашего города поприветствовала также комиссар Уральской биеннале Алиса Прудникова. По её словам, современное искусство уже стало образом жизни мегаполисов, но и небольшим городам не удастся избежать этой тенденции.

– Современная культура делает любой город интересным, привлекательным, – резюмировала Алиса Прудникова.

Слово было предоставлено и куратору программа арт-резиденции Владимиру Селезнёву:

– Нам показалось, что речка – это живое место. Это, на наш взгляд, некое место силы. Иван Горшков как очень тонко чувствующий художник создал, на наш взгляд, идеальную скульптуру для этого места. Может, этот объект далёк от классических форм, но ничего скандального, по-моему, здесь точно нет и как-то оскорбить город мы этой работой точно не хотели. Эта работа очень продуманная и взвешенная.

Журналисты и блогеры федеральных и региональных СМИ приняли участие в презентации и открытии инсталляции «Дразнилка». Также для них была подготовлена специальная экскурсионная программа. На Кыштымском медеэлектролитном заводе участники биеннале увидели процесс розлива меди и посетили новый цех медной электролитической фольги. Новое высокотехнологичное производство – единственное в России, где выпускают тончайшую двустороннюю фольгу.