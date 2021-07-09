Кыштым вновь станет одной из арт-резиденций Уральской биеннале

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В июле стартуют первые пять поездок программы «Маршруты биеннале» в города арт-резиденций: Сатка, Кыштым и Черноисточинск. Кроме природы Урала, действующих и заброшенных производств, участников маршрутов ждут художественные работы программы арт-резиденций и специального проекта шестой биеннале.

Работы художников и локации программы арт-резиденций отличаются разнообразием: это и экспозиция в крыле бывшего санатория НКВД на озере Сунгуль, и муралы на фасадах действующуих цехов, и современные скульптурные композиции в общественных пространствах, и проекты на площадках старых заводов и многое другое. В каждой точке маршрутов участников встретят эксперты и экскурсоводы, которые будут проводить экскурсии. Главным сопровождающим на маршруте будет медиатор, прошедший специальную программу подготовки.

Первые пять маршрутов стартуют уже в июле: двухдневный в Сатку и Кыштым (17-го и 18-го июля), однодневные в Кыштым (18-го и 24-го июля) и Черноисточинск (25-го июля), двухдневный в Сатку (31-го июля и 1-го августа). Они будут приурочены к открытию четырёх художественных проектов: муралу Андрея Оленева на фасаде цеха «Магнезита», спецпроекту Василия Кононова-Гредина в Берёзовском карьере, скульптуре Ивана Горшкова в русле реки Кыштымка и выставке Вадима Кондакова на базе старого Железоделательного завода в Черноисточинске.

К сентябрю маршруты будут запущены в девять городов Урала, участников программы арт-резиденций: Нижний Тагил, Асбест, Полевской, Сысерть, посёлок Черноисточинск в Свердловской области и Сатка, Кыштым, Челябинск, посёлок Сокол в Челябинской области.