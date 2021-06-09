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Популярный тиктокер побывал на Уральском Бали в Кыштыме

Сегодня, 08:53 Категория: Туризм
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Пока выезд за границу ограничен, набирает обороты внутренний туризм. Натали Гурманову привлекло Уральское Бали – карьер с бирюзовой водой, расположенный в Кыштыме. Об этом она сняла видео в TikTok.

Натали Гурмановой 26 лет, она актриса и блогер. Закончила колледж имени Ползунова по специальности «специалист по рекламе» и получила актёрское образование в ЕГТИ. На момент публикации в Instagram у неё больше 36,5 тысяч подписчиков, в TikTok – 1,4 миллиона человек.

                                          

Каолиновый карьер – это затопленный карьер в окрестностях микрорайона  Каолиновый. Здесь добывали каолин – разновидность белой глины. Благодаря схожести со знаменитым туристическим курортом карьер и прозвали «Уральское Бали».

 

Карьер был вырыт в 1945 году. Каолин используется в промышленных целях как сырьё для получения фарфора, керамики и фаянсовых изделий. Карьер был затоплен в 2011 году, когда неизвестные срезали провода, к которым подключался насос, и откачка воды прекратилась.

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Теги: Кыштым Бали карьер ТикТок

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