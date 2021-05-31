В Кыштыме лагерь «Волна» вошёл в программу детского туристического кешбэка

1-06-2021, 19:55 Категория: Туризм

427

0

Родители смогут приобрести путёвку в детские лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги вернутся на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение пяти дней.

Напомним, Ростуризм по поручению президента и правительства России запустил программу поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с туристическим кешбэком. Список участников и предложений постепенно формируется на сайте мирпутешествий.рф. В программе участвуют государственные и коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.

При выборе путёвки непосредственно на сайте лагеря необходимо убедиться, что он является участником программы. А при покупке на сайте туроператора или агрегатора убедитесь, что выбранная путёвка участвует в программе (на предложениях должна стоять соответствующая маркировка).

Чтобы стать участником программы, поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платёжной системы. Ограничений по возрасту детей нет. Не ограничено и количество смен, которые ребёнок или несколько детей из одной семьи могут отдыхать. Можно оплатить несколько путевок с одной карты «Мир». Если вы передумали отправлять ребёнка в лагерь, возврат средств будет происходить, как при обычной интернет-оплате: через интернет-терминал и электронный терминал. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном объёме в момент возврата.

И ещё одна важная деталь. Как сообщает сайт администрации Кыштымского городского округа, за путёвки в детские лагеря, купленные до 25 мая, вернут кешбэк. Получить возврат денег можно будет после 15 июня через портал госуслуги. Программа «детского туристического кешбэка» будет действовать до 15 сентября – это крайняя дата выезда на отдых.

В Челябинской области в программу вступили 17 детских лагерей и санаториев, в том числе и муниципальный загородный детский оздоровительный лагерь «Волна». По словам начальника управления по делам образования Светланы Попинако, подготовлены все необходимые заявки и документы для включения «Волны» в программу детского туристического кешбэка. В ближайшие дни лагерь будет внесён в реестр на сайте мирпутешествий.рф.

Задать интересующие вопросы можно по телефону «горячей линии»: 8- 800-200-34-11 (#1), в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф. Региональная «горячая линия» по вопросам организации отдыха и оздоровления детей: +7(351)263-40-67.