В Кыштыме площадь Карла Маркса преобразится совсем скоро

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На городской площади полным ходом ведутся работы по её реконструкции. Напомним, аукцион на выполнение работ был проведён ещё осенью прошлого года, чтобы с наступлением сухой и тёплой погоды можно было оперативно приступить к работам.

Подрядчик – ООО «Теплоприбор» из Верхнего Уфалея.

– Мы уже срезали старый асфальт, установили дорожные бордюры, – рассказывает бригадир Агван Амирян. – Сейчас завезён песок, делаем «подушку» для укладки тротуарной плитки. Она уже закуплена в Челябинске и сегодня-завтра мы завезём её на площадь. Ежедневно на объекте работают семь человек и спецтехника.

По словам строителей, тротуарной плиткой серого цвета будет выложена площадь в 2 тысячи 550 квадратных метров. Предусмотрен и небольшой заезд для автотранспорта, он будет заасфальтирован напротив ворот демидовской усадьбы.

Работы должны быть завершены уже к 1 июня.

Такое внимание к городской площади неслучайно. Она входит в пешеходный маршрут «Прошлое – в настоящем и будущем». Концепция с одноимённым названием становилась финалистом всероссийского конкурса по благоустройству, объявленного минстроем России. Проект курирует глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Что касается туристического маршрута, он включает в себя много знаковых мест – это и Народный дом, и мосты, и городской парк, и демидовская усадьба. Затем – площадь, фонтан на историческом месте, набережная.

Реконструкция городской площади выполняется в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».