Власти Египта рассчитывают на возобновление чартеров из России 28 февраля

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Власти Египта рассчитывают на возобновление чартерных рейсов из российских городов на курорты Хургада и Шарм-аль-Шейх после пятилетнего перерыва 28 февраля, сообщила вчера египетская газета Al-Ahram.

Издание ссылается на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра. По его словам, между египетской и российской сторонами достигнута договорённость о том, что через десять дней российская авиакомпания Nordwind начнет выполнять два рейса в неделю в Шарм-аль-Шейх и Хургаду.

Новейр уточнил, что российские власти приняли это решение после очередной проверки систем безопасности обоих аэропортов российскими специалистами.

Напомним, Россия в сентябре 2020 года возобновила авиасообщение с Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «Egypt Air». Для въезда в Египет необходим тест на коронавирус, карантин проходить не нужно.

Чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.