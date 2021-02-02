Сугомакская пещера вышла во второй тур регионального конкурса «Символы Южного Урала»

Вчера, 16:52 Категория: Туризм

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Уникальный природный памятник, расположенный на территории Кыштымского городского округа, может стать главным символом Челябинской области. Для этого кыштымцам необходимо проголосовать за Сугомакскую пещеру на портале электронных опросов «Активный житель 74».



Как сообщает группа администрации Кыштымского городского округа Вконтакте «Кыштым», по итогам первого тура 43 достопримечательности каждого города и района Челябинской области претендуют на звание символа региона. Лидером народного голосования в Кыштыме стала Сугомакская пещера. Она расположена на восточном склоне горы Сугомак, в пяти километрах от Кыштыма. Памятник природы, единственная карстовая пещера на Южном Урале и одна из нескольких на территории России, выработанная водой в мраморной породе. Состоит из трёх гротов. В народе о пещере ходит много легенд, одна из которых рассказывает, что существует два выхода на поверхность: во дворе старой городской больницы и на южной стороне города Касли. Около Сугомакской пещеры – большая поляна и родник «Марьины слёзы». Ежегодно в день России, 12 июня, на поляне проходит областной фестиваль народного творчества «Русский хоровод».



В течение двух недель южноуральцы определят главный символ родного края, приняв участие в народном голосовании. Конкурс «Символы Южного Урала», организованный Медиахолдингом «Первый областной» при поддержке Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и АНО «Агентство международного сотрудничества, призван поддержать интерес к Челябинской области как объекту внутреннего и международного туризма, рассказать о достопримечательностях и памятных местах, которые олицетворяют наш регион.



Голосование продлится до 14 февраля 2021 года. Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке в источнике opros.gosuslugi74.ru