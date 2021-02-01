В Кыштыме появился бесплатный электронный гид

1-02-2021, 15:39 Категория: Туризм

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Супруги Вера и Степан Тишкины разработали экскурсионный маршрут «Мой Кыштым». Это бесплатный гид по историческому центру.

Как рассказала сайту «КР» педагог дополнительного образования станции юных туристов «Странник» Вера Тишкина, для экскурсии необходим только смартфон с доступом в интернет и сканером QR-кодов. Идея бесплатного гида родилась давно, после поездок на соревнования. Как правило, приезжает команда под вечер и экскурсию приходится организовывать самостоятельно. Такой гид помогает гостям города лучше узнать его. Маршрут экскурсии проходит по следующим объектам: завод - Прогимназия - Храм Рождества Христова-Храм Сошествия Святого Духа на Апостолов - Госпиталь - Дом Дружинина.

Летом разработчики планируют нанести стрелочки на асфальте и, возможно, добавить объектов и перевести информацию на английский язык.