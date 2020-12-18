Сайт Активный житель 74 приглашает выбрать символ Кыштыма

Вчера, 16:17 Категория: Туризм

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Челябинская область – удивительный край, где в каждом городе, районе, населенном пункте есть свои достопримечательности, памятные места, символы, которые олицетворяют наш край.





Конкурс «Символы Южного Урала» призван поддержать интерес к родному краю у жителей Челябинской области и ее гостей, как из других регионов России, так и из-за рубежа. Каждый житель области сможет не только выбрать свой символ родного города или района, но и в итоге определить главные символы всей области.





Выбери главные символы родного края!





Конкурс проводится Медиахолдингом «Первый областной» при поддержке Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области и АНО «Агентство международного сотрудничества».





Голосование, которое продлится до 28 декабря 2020 года, доступно для пользователей с подтвержденными учетными записями ЕСИА.





Ссылка на голосование https://opros.gosuslugi74.ru/poll/1772