Шесть проектов из туркластера «Горный Урал» стали победителями конкурса Ростуризма

Вчера, 14:42 Категория: Туризм

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Из 23 юридических лиц, зарегистрированных в Челябинской области, чьи заявки были допущены на конкурс Ростуризма, обладателями грантов стали шесть предпринимателей и организаций. Среди них:

ИП Сиротин Олег Юрьевич – создание визит-центра «Горный Урал» с информационным, эколого-просветительским и развлекательно-познавательным содержанием (приобретение оборудования, информационное обеспечение туристских сервисов). Сумма гранта – более 2 млн руб., собственные средства – 1,3 млн руб.

ИП Власов Сергей Анатольевич – проект для людей с ограниченными возможностями на озере Тургояк «Туризм без границ». 2,8 и 1,3 млн руб. соответственно.

ООО «Революция вкуса» – центр гастрономического туризма и фестивальной культуры. 3 и 1,2 млн. руб.

ООО «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк»» – обустройство и оборудование экологической тропы «555» на гору Известную, информационное и техническое обслуживание маршрута. 1,3 и 1,1 млн руб.

ИП Чазов Павел Алексеевич – водные экскурсии на аэролодке «Лунная река» (по реке Ай). 2,3 и порядка 1 млн руб.

ИП Бачинин Олег Валентинович – создание туристского маршрута на гору Косотур в Златоусте (оборудование тропы, парковки, остановки общественного транспорта, зон отдыха, мангальных зон, санитарных зон и пр.). Почти 3 и 7,3 млн руб.

Эти проекты получили дополнительные баллы, качественную проработку экономических показателей и, соответственно, преимущество в конкурсе, так как будут реализовываться в рамках кластера «Горный Урал» – финалиста всероссийского конкурса по развитию экотуризма Агентства стратегических инициатив.

Реализовать грант инициаторы проектов могут в течение полугода с момента заключения соглашения с Ростуризмом.