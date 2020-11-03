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Жители Кыштыма могут создать туристический маршрут на иностранном языке

Сегодня, 14:08 Категория: Туризм
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Центр развития туризма Кыштымского городского округа запускает конкурс сочинений на иностранном языке «Кыштым туристический».

Школьники с пятого по 11 классы могут написать письмо иностранному туристу на темы – «Что посетить в Кыштыме» и «Кыштым глазами туриста».

При этом сочинение должно быть представлено на русском и иностранном языке, отображать заданную тему, быть оригинальным и позитивным.

Прием конкурсных работ проводится с десятого ноября по десятое декабря в электронном виде (формат Word) на адрес эл.почты: kgotout@mail.ru

 

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Теги: Кыштым Центр развития туризма Конкурс

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