Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о создании кластера «Горный Урал»

Сегодня, 11:48 Категория: Туризм

64

0

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в целях развития внутреннего, въездного, социального и детского туризма, в том числе поддержки развития туристических объектов, подписал распоряжение о создании туристско-рекреационного кластера «Горный Урал».

Кластер объединит территории Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского муниципальных районов, а также Златоустовского, Карабашского, Миасского, Трёхгорного, Усть-Катавского и Чебаркульского городских округов.

Задачи, которые решит развитие кластера:

– Повышение туристской привлекательности уникальных объектов области.

– Увеличение количества мест временного проживания (в гостиницах, домах отдыха, базах, санаториях).

– Снятие инфраструктурных ограничений для отдельных территорий.

– Развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

– Подготовка кадров для туристической отрасли внутри кластера.

– Информационное продвижение кластера.

Кроме того, создание кластера даст стимул для развития экологического туризма, а также возможность развивать особо охраняемые территории регионального и федерального значения.

Проект кластера уже проработан, получил высокие оценки федеральных экспертов и ведомств и будет реализовываться в приоритетном порядке. На заявленные в нём объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры потребуется финансирование. В настоящее время эта работа уже началась: – подана заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» госпрограммы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика». По ней будут финансироваться объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов по созданию туркластеров, со сроком реализации в 2021–2023 годах. Также планируется формирование заявок на федеральное софинансирование в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет создан в ближайшее время.

«Горный Урал» -–это комплекс впечатлений (спелеотуризм и сплавы, катание на горных лыжах и снегоходах, познавательные экскурсии, купание в озёрах и т.д.); сочетание не сочетаемого (сухие водопады, каменная река, стальная роза); следы исторических эпох (от примитивных рисунков в пещерах до промышленных гигантов нового тысячелетия); обучающий туризм.