Южноуральцев приглашают проголосовать за туристические кластеры
Вчера, 14:00 Категория: Туризм
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Стартовало народное голосование за проекты конкурса туристско-рекреационных кластеров АСИ.
На сайте priroda.life (http://priroda.life/) в разделе «География» проходит голосование за проекты-финалисты.
Здесь можно ознакомиться с проектом ТРК «Горный Урал» – разработкой сборной команды Минэкономразвития Челябинской области.
По сравнению с первоначальной идеей кластера, к нему было решено добавить озеро Тургояк и небольшую часть нацпарка «Зигальга» в посёлке Тюлюк.
Заходите на сайт в раздел «География» и поддержите Южный Урал!