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Южноуральцев приглашают проголосовать за туристические кластеры

Вчера, 14:00 Категория: Туризм
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Стартовало народное голосование за проекты конкурса туристско-рекреационных кластеров АСИ.

 

На сайте priroda.life (http://priroda.life/) в разделе «География» проходит голосование за проекты-финалисты.

 

Здесь можно ознакомиться с проектом ТРК «Горный Урал» – разработкой сборной команды Минэкономразвития Челябинской области.

 

По сравнению с первоначальной идеей кластера, к нему было решено добавить озеро Тургояк и небольшую часть нацпарка «Зигальга» в посёлке Тюлюк.

 

Заходите на сайт в раздел «География» и поддержите Южный Урал!

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Теги: Южный Урал Зигальга туризм поддержка

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