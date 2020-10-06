Южноуральцев приглашают проголосовать за туристические кластеры

Вчера, 14:00 Категория: Туризм

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Стартовало народное голосование за проекты конкурса туристско-рекреационных кластеров АСИ.

На сайте priroda.life (http://priroda.life/) в разделе «География» проходит голосование за проекты-финалисты.

Здесь можно ознакомиться с проектом ТРК «Горный Урал» – разработкой сборной команды Минэкономразвития Челябинской области.

По сравнению с первоначальной идеей кластера, к нему было решено добавить озеро Тургояк и небольшую часть нацпарка «Зигальга» в посёлке Тюлюк.

Заходите на сайт в раздел «География» и поддержите Южный Урал!