В России продлена программа туристического кешбэка

Вчера, 14:57 Категория: Туризм

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Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком будут позднее объявлены Ростуризмом.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4-х до 2-х ночей, минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается (ранее – 25 тыс. рублей). Максимальный возврат будет составлять 20 процентов стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей).

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на неё будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ранее на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России было выделено 15 млрд рублей. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше – не менее полутора месяцев. Продление программы и изменение её правил обсуждалось на совещании у президента с членами правительства девятого сентября.

В Кыштымском городском округе сфера туризма постепенно оживает, пусть даже и не такими темпами, как хотелось бы. Правда, как отмечают турагенты, спрос на зарубежные поездки сильно упал. Зато такая тенденция неплохо подстегнула интерес к внутреннему туризму. Кыштымцы с удовольствием отправляются покорять Эльбрус, греться на пляжах Чёрного моря. Востребованные направления также Москва, Калининград и Санкт-Петербург.