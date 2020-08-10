Четыре южноуральских туроператора присоединились к программе кешбэка

Вчера, 15:04 Категория: Туризм

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На участие в программе субсидирования заявились четыре туроператора Челябинской области – «Спутник», «Вершина-тур», «Авиаспектр» и «Дан-Урал». Туроператоры предлагают как санаторно-оздоровительный отдых, так и активные и горнолыжные туры. Напомним, программа кешбэка позволяет вернуть 5000, 10 000 или 15 000 рублей при оплате будущего путешествия картой «МИР».

Туроператоры Челябинской области планируют привлечь туристов из других регионов природной красотой Южного Урала: посмотреть на Большую каменную реку, полюбоваться озером Зюраткуль, спуститься в Сугомакскую пещеру, пройтись по экотропе между озёрами Тургояк и Инышко.

В турпакет «Такой разный Южный Урал» от «Вершины-тур» входит экскурсия по Кировке и Государственному историческому музею Южного Урала, купание в термах «Баден-Баден», экскурсия по музею Ильменского заповедника и прогулка по берегу озера Тургояк, знакомство с гравёрным производством на Златоустовской оружейной фабрике, посещение горного парка им. Бажова и подъём на Чёрную скалу. Завершается автобусный тур посещением города Касли и знакомством со знаменитым чугунным литьём.

Туроператор «Авиаспектр» предлагает туристам проехать вдоль границы Европы-Азии, посетив посёлок Слюдорудник, озеро Тургояк, Златоуст, Верхнеуральск, Челябинск. Активный тур компании «Спутник» посвящён нацпарку «Таганай» – гости смогут побывать и на Большой Каменной реке, и на Двуглавой сопке.

Стоимость турпакетов составит от 25 500 рублей, продолжительность поездки – от четырёх ночей.

Кроме того, самостоятельных путешественников готовы принять коллективные средства размещения Челябинской области – апарт-отель Sunny Valley, гостиничный комплекс «Берёзка», санаторий «Карагайский бор», семейный курорт «Утёс» и другие. Все средства размещения, участвующие в программе, прошли обязательную классификацию.

Приобрести путёвки с кешбэком россияне смогут с 21 по 28 августа. Об этом вчера, 10 августа, объявил Ростуризм. Уточнить партнёров программы и выбрать место отдыха можно будет на сайте мирпутешествий.рф.