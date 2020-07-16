Кыштым примет участие во всероссийском конкурсе по развитию экотуризма
Сегодня, 11:51 Категория: Туризм
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На всероссийский конкурс по развитию экотуризма от Челябинской области будут направлены три заявки. Совместная – от Сатки, Златоуста, Катав-Ивановска, Кусы и Трёхгорного. Ещё по одной – от Миасса и Кыштыма. Всего в конкурсе примут участие 68 регионов, которые представят 115 проектов.
Так, Кыштым представит проект, разработанный Центром развития туризма совместно с горнолыжным комплексом «Егоза».
– Это будет круглогодичный экопарк «Сугомак-Егоза», – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма города Кыштыма Алина Шмарина. – В основе – инфраструктура горнолыжного комплекса. Разработаны шесть туристических маршрутов, которые приведут к горе Сугомак, Сугомакской пещере и озеру Сугомак.
Жители Кыштыма могут поддержать проект Центра развития туризма. Для этого необходимо:
– зарегистрироваться на сайте priroda.life;
–зайти в раздел «География» и выбрать на карте Челябинскую область;
– поставить лайк проектам Челябинской области!