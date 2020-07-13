В Кыштыме управляющие компании проводят промывку внутридомовых систем теплоснабжения

Вчера, 11:33 Категория: Туризм

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Сегодня, 13 июля, плановые 14-дневные гидравлические испытания теплосетей начались в районе Нижнего Кыштыма (котельная «ЮжуралспецМС») и в районе бывшего Огнеупорного завода (котельная АО «Челябкоммунаэнерго»). В течение двух недель будет отключено горячее водоснабжение.



– Завтра, 14 июля, завершаются работы на котельной в районе Южной, – рассказал и. о. заместителя главы Кыштымского городского округа по ЖКХ Сергей Алифанов. – Управляющие компании проводят промывку и опрессовку внутридомовых систем теплоснабжения. Так, у компаний «Канки» и «Квант» из 82 домов готовы 42. Работники «Комфорт Кыштым» из 62 домов сдали 44. «ЖКХ» на Нижнем Кыштыме подготовили 11 домов из 54.



УК «Три кита» промыли и опрессовали 18 домов из 34. «Гарант» сдал 17 из 25 многоквартирных домов. В абсолютных лидерах – управляющая компания «Доверие». Все 28 домов готовы к зиме.