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Жителей Кыштыма приглашают в тур по Сатке и к гидроэлектростанции «Пороги»

Сегодня, 10:55 Категория: Туризм
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Центр развития туризма города Кыштыма запустил трансляцию еженедельных лекций. Как рассказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина, темой первой лекции стала судьба знаменитой гидроэлектростанции «Пороги», которая находится в Саткинском районе.

Старейшая непрерывно действующая гидроэлектростанция России Порожская ГЭС признана памятником истории и культуры и была заявлена на включение в мировой список памятников индустриального наследия ЮНЕСКО. ГЭС пользуется стабильным интересом у туристов, но сейчас не имеет постоянной технической поддержки.
Спикером выступила старший научный сотрудник Саткинского краеведческого музея Елена Камендровская.

Трансляцию можно посмотреть здесь.

На следующей неделе краевед из Сысерти – Александр Савичев поведает,  как развивается исторический центр в его городе и почему местные достопримечательности привлекают туристов со всей России. 

Затем руководитель «Школы наследия» Александра Шестакова ознакомит с инициативами жителей Екатеринбурга, связанными  с сохранением построек Урала. А краевед  Галина Кожевникова из Кыштыма удивит рассказом об истории Кыштымской лыжной фабрики.

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Теги: Кыштым Центр развития туризма Лекторий Бюро Усадьба Мой Белый дом ГЭС Пороги Сатка

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