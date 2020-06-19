Жителей Кыштыма приглашают в тур по Сатке и к гидроэлектростанции «Пороги»

Сегодня, 10:55 Категория: Туризм

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Центр развития туризма города Кыштыма запустил трансляцию еженедельных лекций. Как рассказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина, темой первой лекции стала судьба знаменитой гидроэлектростанции «Пороги», которая находится в Саткинском районе.

Старейшая непрерывно действующая гидроэлектростанция России Порожская ГЭС признана памятником истории и культуры и была заявлена на включение в мировой список памятников индустриального наследия ЮНЕСКО. ГЭС пользуется стабильным интересом у туристов, но сейчас не имеет постоянной технической поддержки.

Спикером выступила старший научный сотрудник Саткинского краеведческого музея Елена Камендровская.

Трансляцию можно посмотреть здесь.

На следующей неделе краевед из Сысерти – Александр Савичев поведает, как развивается исторический центр в его городе и почему местные достопримечательности привлекают туристов со всей России.

Затем руководитель «Школы наследия» Александра Шестакова ознакомит с инициативами жителей Екатеринбурга, связанными с сохранением построек Урала. А краевед Галина Кожевникова из Кыштыма удивит рассказом об истории Кыштымской лыжной фабрики.