Аркаим будет закрыт для посетителей в день летнего солнцестояния

Вчера, 18:02 Категория: Туризм

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции работа заповедника приостановлена, до особого распоряжения закрыты лагерь и музей. Здесь не расселяют гостей и не проводят экскурсии.

Глава Брединского района Сергей Воробьев и директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик призывают туристов не посещать древнее поселение в день летнего солнцестояния. Заповедник закрыт в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

– 21-22 июня 2020 года в день летнего солнцестояния многие планируют приехать в историко-культурный заповедник «Аркаим». Пандемия внесла свои коррективы не только в жизнь страны, области, района, но и в подготовку к приему туристов в заповеднике «Аркаим», – выступил с обращением глава Брединского района Сергей Воробьев. – В этом году в условиях распространения коронавирусной инфекции необходимо отказаться от поездки. Стоит учесть, что в Брединском районе выявлено 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, есть один летальный случай. Умер врач общей практики Калининской участковой больницы.

Согласно распоряжению правительства Челябинской области деятельность баз отдыха, пансионатов, санаторий приостановлена до 30 июня 2020 года. Остается в силе и приказ министерства культуры Челябинской области от 26 марта 2020 года № 150, в соответствии с которым заповедник «Аркаим» приостановил свою деятельность. Музей и сам лагерь закрыты. Здесь не расселяют гостей и не проводят экскурсии. Любые заезды и размещения являются нелегальными.

Директор заповедника Валерий Волик рассказал о беспрецедентных мерах безопасности, которые будут предприняты в преддверии 21 – 22 июня: «Мы убедительно просим не приезжать в заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния 21-22 июня. Музей, музейные объекты и прилегающая территория закрыты для посещения до 30 июня 2020 года. Будут выставлены дежурные посты по всей территории, а также будут дежурить отряды полиции».