Жителей Кыштыма приглашают принять участие в челлендже «Наш Урал»

Вчера, 15:46 Категория: Туризм

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Центр развития туризма Кыштымского городского округа приглашает жителей нашего огорода принять участие в челлендже «Наш Урал». Его организовали в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня.



Предлагается снять видеоролик в горизонтальном формате съёмки. Продолжительность не должна превышать полторы минуты. В нём необходимо рассказать о любимой достопримечательности города или Челябинской области.



Ролик нужно опубликовать в своих социальных сетях и поставить хештеги #МойУралРМИ74 #МыРОССИЯ #МыВМЕСТЕ. А чтобы видео было включено в специальный праздничный эфир, нужно отправить ролик на почту press@myhistory74.ru.