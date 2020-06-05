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Жителей Кыштыма приглашают принять участие в челлендже «Наш Урал»

Вчера, 15:46 Категория: Туризм
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Центр развития туризма Кыштымского городского округа приглашает жителей нашего огорода принять участие в челлендже «Наш Урал». Его организовали в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня.


Предлагается снять видеоролик в горизонтальном формате съёмки. Продолжительность не должна превышать полторы минуты. В нём необходимо рассказать о любимой достопримечательности города или Челябинской области.


Ролик нужно опубликовать в своих социальных сетях и поставить хештеги #МойУралРМИ74 #МыРОССИЯ #МыВМЕСТЕ. А чтобы видео было включено в специальный праздничный эфир, нужно отправить ролик на почту press@myhistory74.ru

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Теги: Кыштым Наш Урал челлендж Центр развития туризма

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