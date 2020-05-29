В Кыштыме готовятся к проведению событийных туристических мероприятий

Вчера, 14:01 Категория: Туризм

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Сегодня, 1 июня, в Центре развития туризма Кыштымского городского округа завершается конкурс костюмов. Это один из этапов проведения фестиваля «Мой Белый дом». Конкурсные работы можно посмотреть здесь https://vk.com/album-154866734_270528892



Итоги будут подводиться в шести номинациях: детский образ, семейные зарисовки, повседневный образ, парадный костюм, лучший мужской, лучший женский образ.



На следующем этапе запланировано проведение онлайн-лектория, посвящённого индустриальному наследию Урала. Будут представлены рассказы об объектах Сысерти, Перми, Сатки и Кыштыма.



На втором этапе снятия ограничений режима повышенной готовности в Челябинской области в Центре развития туризма намерены провести съёмки телеспектакля. Напомним, сейчас действует первый этап снятия ограничений.



– В июле запланирован пленэр южноуральских художников, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – А 25 и 26 июля назначено проведение ярмарки «На рудниках». Организационные моменты решаются в рабочем порядке, но пройдут ли эти мероприятия, пока сказать сложно. Всё будет зависеть об эпидемиологической ситуации в регионе.



В июле и августе Кыштымский городской округ примет чемпионат России по маунтинбайку. В сентябре пройдут «Городская прогулка» и ряд других туристических мероприятий.