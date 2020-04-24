Песчаный карьер под Кыштымом будет изображён на постельном белье

Сегодня, 10:18 Категория: Туризм

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В посёлке Новогорный открыто довольно необычное производство – пошив постельного белья для любителей спортивного ориентирования. На нём изображены карты различных трасс со всей России.



Ближайшей новинкой станет изображение местности вблизи Кыштыма – песчаного карьера, который находится по пути в посёлок Тайгинка. В основе рисунка на постельном белье будет изображена карта составленная Игорем Васильевичем Леонтьевым.



Песчаный карьер – это хранилище графитовой фабрики, на котором собраны отвалы производства. Песок туда попадает по трубам вместе с водой.