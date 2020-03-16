Спасатели из Кыштыма покорили горные вершины национального парка «Таганай»

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Фото предоставлены пресс-центром поисково-спасательной службы Челябинской области.

На протяжении трёх дней кыштымские спасатели принимали участие в тренировочных сборах. Они совершали восхождение на горные вершины Таганая – Двуглавую сопку и Откликной гребень.

По легенде, одна из задач заключалась в эвакуации травмированного туриста с хребта высотой около 1000 метров над уровнем моря. Применяя альпинистское снаряжение, спасатели по отвесной скале достигли вершины горы, где оказали первую помощь условно пострадавшему. Используя специализированные носилки, эвакуировали туриста к подножью.

В ходе тренировок по альпинистской подготовке спасатели отработали навыки ведения поисково-спасательных работ в горно-таежной местности, взаимодействие в группах, организацию систем страховки и самостраховки, эвакуацию и транспортировку пострадавших.

Сборы по альпинистской подготовке проводятся на регулярной основе и направлены на оттачивание профессиональных навыков. Также во время прохождения маршрута внимание уделяется соблюдению техники безопасности при работе на высоте, ведь альпинистские технологии применяются на поисково-спасательных работах не только в горно-таежной местности, но и в чрезвычайных ситуациях бытового и техногенного характера.

В учениях приняли участие 17 спасателей из восьми отрядов областной поисково-спасательной службы. По итогам сборов четверо спасателей подтвердили II разряд, пятеро сдали на III спортивный разряд по альпинизму.

Кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области представляли Равиль Милихин и Владимир Коршук.