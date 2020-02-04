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В Кыштым съедутся краеведы со всей России

Сегодня, 11:47 Категория: Туризм
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Федеральный семинар для победителей конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть» пройдёт в Екатеринбурге и Кыштыме с 7 по 9 февраля. 

 

В роли главных спикеров семинара выступят специалисты Благотворительного фонда развития города Тюмени, Ставрополя, Тольятти и Ярославля. 

 

Третий день семинара пройдёт в Кыштыме. В нашем городе успешно реализовано несколько проектов, которые поддержал благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Среди них  «Письма Белому дому» и «Бюро «Усадьба».

Слушатели семинара встретятся с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой, ознакомятся со стратегией Центра общественного развития нашего города. Побывают на экскурсии.


В воскресенье, 9 февраля, гостям представят участников кыштымской партнёрской сети проекта «Бюро Усадьба» – клуб краеведов «Тихое зимовье», фотографов, гильдию художников «Южного Урала», фонд «Южный Урал», учреждения образования. 

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Теги: Кыштым Культурная мозайка туризм федеральный семинар

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