В Кыштым съедутся краеведы со всей России
Сегодня, 11:47 Категория: Туризм
167
0
Федеральный семинар для победителей конкурса «Культурная мозаика: партнёрская сеть» пройдёт в Екатеринбурге и Кыштыме с 7 по 9 февраля.
В роли главных спикеров семинара выступят специалисты Благотворительного фонда развития города Тюмени, Ставрополя, Тольятти и Ярославля.
Третий день семинара пройдёт в Кыштыме. В нашем городе успешно реализовано несколько проектов, которые поддержал благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Среди них «Письма Белому дому» и «Бюро «Усадьба».
Слушатели семинара встретятся с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой, ознакомятся со стратегией Центра общественного развития нашего города. Побывают на экскурсии.
В воскресенье, 9 февраля, гостям представят участников кыштымской партнёрской сети проекта «Бюро Усадьба» – клуб краеведов «Тихое зимовье», фотографов, гильдию художников «Южного Урала», фонд «Южный Урал», учреждения образования.