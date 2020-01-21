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Кыштым посетили православные паломники

Сегодня, 15:05 Категория: Туризм
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В Крещение, пока одни окунались в прорубь, другие сделали выбор в пользу паломнического путешествия.

 

В рамках регионального проекта «Православные святыни Урала» челябинцы отправились в поездку по святым местам Челябинской области. В маршрут вошли храм Трёх святителей Московских Петра, Алексия, Ионы села Медведево, Храм Преображения Господня города Чебаркуля, Свято-Троицкий кафедральный собор и Свято-Казанский женский монастырь Троицка. 

 

В маршрут включены и сразу четыре старинных храма Кыштыма.

 

Поездки абсолютно бесплатные. Проект «Православные Святыни Урала» реализуется по инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Бурматова.

 

Чтобы стать участником экскурсии, южноуральцы обращаются в комитет территориального общественного самоуправления по месту жительства.

 

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Теги: Кыштым паломничество

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