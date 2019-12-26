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Под Кыштымом промаркируют туристические маршруты

Вчера, 17:32 Категория: Туризм
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Спортивно-туристический центр «Провинция», расположенный в посёлке Слюдорудник, получил поддержку Фонда президентских грантов. Самые популярные маршруты там промаркируют разметкой и информационной навигацией.

За последние 15 лет Слюдорудник стал одой из самых привлекательных туристических точек на карте Южного Урала. Его  ежегодно посещают более 20 тысяч человек.

 

Маршруты, которые развивает и поддерживает спортивно-туристический центр «Провинция» и клуб спортивного ориентирования «Роза ветров», уже сегодня имеют базовую разметку и пользуются популярностью у туристов. В новый проект вошли маршруты к горе Липовой, Тёплой, к скальным останцам «Крылья дракона», «Скалы любви» и «Чертов палец».


Среднее время прохождения дальних маршрутов – три часа. Установка полноценной навигации планируется весной и летом 2020 года, но уже сейчас в местном туристическом центре можно ознакомиться с картами маршрутов, а на самих тропах есть цветная маркировка и небольшие указатели, которые смастерили местные активисты.

 

Запуск регулярных экскурсий по обновленным маршрутам в окрестностях Слюдорудника запланирован на лето 2020 года.

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Теги: Кыштым Провинция Слюдорудник туристические маршруты

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