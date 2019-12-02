Кыштым вошёл в число самых интересных малых российских городов по версии Forbes

Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Туризм

Известное издание опубликовало список малых городов нашей страны, которые могут стать интересными точками для путешествий.

Forbes рассказывает историю основания Кыштыма. В частности, о заводах: «Кыштымские заводы славились своим железом с маркой «Два соболя» не только в России, но и за границей. В XIX веке на заводах работали доменное, мартеновское, сварочное и механические производства. Во время строительства заводов была создана первая в России гидросистема. Кыштым превратился в «Уральскую Венецию» с системой провода воды через естественные озёра (их в Кыштыме более 30), плотины, специально построенные демидовские каналы-копанки и пруды. По ним можно было проделать путь на лодке от Кыштыма до озера Увильда (это 35 километров пути). Система каналов привела к появлению большого количества мостов, до сих пор Кыштым – город 12 мостов, часть из которых – исторические».

Кроме того, в издании есть информация о некоторых памятниках природы Кыштыма, а также о знаменитой усадьбе Демидовых.

Подробнее о Кыштыме в издании Forbes можно прочитать по ссылке