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Кыштым вошёл в число самых интересных малых российских городов по версии Forbes

Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Туризм

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Известное издание опубликовало список малых городов нашей страны, которые могут стать интересными точками для путешествий.

 

Forbes рассказывает историю основания Кыштыма. В частности, о заводах: «Кыштымские заводы славились своим железом с маркой «Два соболя» не только в России, но и за границей. В XIX веке на заводах работали доменное, мартеновское, сварочное и механические производства. Во время строительства заводов была создана первая в России гидросистема. Кыштым превратился в «Уральскую Венецию» с системой провода воды через естественные озёра (их в Кыштыме более 30), плотины, специально построенные демидовские каналы-копанки и пруды. По ним можно было проделать путь на лодке от Кыштыма до озера Увильда (это 35 километров пути). Система каналов привела к появлению большого количества мостов, до сих пор Кыштым – город 12 мостов, часть из которых – исторические».

 

Кроме того, в издании есть информация о некоторых памятниках природы Кыштыма, а также о знаменитой усадьбе Демидовых.

 

Подробнее о Кыштыме в издании Forbes можно прочитать по ссылке

 

 


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