В Кыштыме продолжается проект «История одного места»

Автор: КР от Вчера, 15:11 Категория: Туризм

В эту субботу, 2 ноября, краеведы клуба «Тихое зимовье» приглашают жителей и гостей нашего города посетить школу № 13. Участникам встречи расскажут о неизвестных ранее исторических фактах. У каждого появится возможность снова окунуться в атмосферу школьных лет.

Сбор группы в 11 часов около школы № 13 по адресу: улица Челюскинцев, 57.

Историческая справка:

30 марта 1961 года Исполком городского Совета города Кыштыма принял решение о выделении земельного участка под строительство школы на 960 мест. Через два года, морозным январским утром 13 января 1964 года в новом красивом здании школы № 13 начались уроки.

Уже через месяц после начала работы в ней учились 644 человека. А к 1 сентября порог школы перешагнули уже около одной тысячи школьников.