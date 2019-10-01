В Кыштым съезжаются жители соседних городов, чтобы узнать тайны прошлого

Автор: КР от Вчера, 17:00 Категория: Туризм

Клуб краеведов «Тихое зимовье» провёл вчера очередную прогулку выходного дня. К экскурсии по улице Советской присоединились около 80 человек, среди них было 20 озерчан и четверо жителей Челябинска.

– Историей Кыштыма интересуется всё больше людей. Это и школьники, и жители старшего поколения, – сказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов Лариса Цукерберг. – Во время вчерашней прогулки они узнали тайны прошлого, окунулись в атмосферу конца XIX и начала XX веков.

Как ранее сообщалось на сайте «КР», в середине XVIII века на том месте, где сейчас находится улица Советская, строили плотину. Первоначально улицу назвали Ильинка. В 1850 году здесь случился большой пожар. Улица выгорела практически дотла. На месте сгоревших изб построили добротные дома с использованием камня и кирпича. Несколько домов были казённые. Они принадлежали чугунолитейному заводу, а именно служащим и частным лицам из богатого сословия.

В то время название улицы изменили. До плотинки она стала именоваться Базарной, так как её дорога начиналась от рынка с торговыми лавками, а дальше осталась Ильинка.

Недалеко от базара стоял двухэтажный дом купца Голунова. До преобразования базарной площади там был трактир. После Октябрьской революции в 1917 году Советом рабочих и солдатских депутатов в доме был создан штаб отряда Красной гвардии. Позже там находился отряд рабоче-крестьянской милиции. В последующие годы по этому адресу размещались аптека, отдел социального обеспечения, городской музей, психолого-диагностический центр. В 2015 году дом снесли, а на его месте построили новое здание, которое в общих чертах повторяет былой облик.

На перекрёстке улицы Советская и Некрасова стоит двухэтажное здание – бывшая волостная управа. В 1924 году в помещении находилась пожарная команда. На крыше возвышалась каланча, с которой днём и ночью наблюдали дозорные. Позднее строение было предоставлено под мастерские по ремонту бытовой техники. Сейчас в здании располагается кыштымский филиал «Челябэнергосбыт».

Правая сторона улицы начинается от дома бывшего служащего завода Лекарева. Его жена работала библиотекарем. В последующие годы первый этаж занимали жильцы, а на втором была «Чайная». Затем здание отдали под магазин «Детский мир».

Рядом с Лекаревым жил его брат, который владел книжной лавкой. В советский период в доме находился финансовый отдел горисполкома, потом промышленно-финансовая компания. Здесь же сейчас располагается магазин «Семья».

Недалеко возвышается дом, в котором жила совладелица заводов К. А. Меллер-Закомельская . Её муж работал в управлении заводами в Екатеринбурге. В наши дни здание занимает отдел надзора за охраной, воспроизводством и использованием биологических ресурсов и средой обитания.

Это лишь небольшая часть исторических фактов, о которых краеведы поведали во время прогулки. Информация о следующих экскурсиях будет опубликована на сайте «КР» и в газете «Кыштымский рабочий».