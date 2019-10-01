Жителей Кыштыма приглашают на прогулку к старинным домам XIX века

Автор: КР от Вчера, 16:32 Категория: Туризм

Клуб краеведов « Тихое зимовье» разработал очередной маршрут прогулки выходного дня. Жителей и гостей Кыштыма приглашают в это воскресенье, 13 октября, пройти по старинной улице Советской, которая в прошлом называлась Базарной. Краеведы поведают об исторических событиях, которые происходили там ещё в середине XVIII века.

Напомним, это единственная улица в нашем городе, где сохранилось немало образцов старинной застройки.

Прогула начнётся в 10 часов. Сбор группы – у памятника К. Марксу в начале улицы Советской. Продолжительность экскурсии составит два с половиной часа.

Уточнить информацию о прогулке можно у председателя клуба краеведов Ларисы Цукерберг, позвонив по телефону: 8-902-61-03-499.

Историческая справка:

В середине XVIII века на том месте, где сейчас находится улица Советская, строили плотину. Планировалось создать ещё один пруд-накопитель, вода из которого обеспечивала бы работу механизмов чугунолитейного завода. В наше время этот пруд больше известен как Лямкино (Лянкино) болото. Сохранился и водосбросный канал.

Первоначально улицу назвали Ильинка. В 1850 году здесь случился большой пожар. Улица до плотинки выгорела практически дотла. На месте сгоревших изб построили добротные дома с использованием камня и кирпича. Несколько домов были казённые. Они принадлежали чугунолитейному заводу, а именно служащим и частным лицам из богатого сословия.

Многие из построек сохранились до наших дней. Улица изменила своё название, стала именоваться до плотинки – Базарная, так как её дорога начиналась от рынка с торговыми лавками, а дальше так и осталась Ильинка.

Украшал начало улицы памятник царю Александру II, установленный в честь освобождения крестьян от крепостного права.

Во второй половине XIX столетия улица с новыми домами стала одной из престижных и богатых в городе.