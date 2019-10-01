Жителей Кыштыма приглашают пройти лес по карте Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Туризм 0 Завтра, 5 октября, в районе Дальней Дачи пройдёт городское соревнование по спортивному ориентированию «Осенний азимут». В лесу по карте участники пройдут контрольные пункты. Спортсмены и туристы-любители будут состязаться в различных возрастных категориях. Участники до 12 лет преодолеют шесть пунктов, до 14 лет – восемь, до 16 лет пройдут 10 контрольных пунктов, старше 17 лет – все 13. Карты с обозначениями выдадут на старте. Он состоится в 14 часов. Однако прежде нужно зарегистрироваться. Заявки от участников будут приниматься там же с 12:30 до 13:30 часов. Место соревнований найти несложно. Нужно доехать до конечной остановки в районе Дальней Дачи, а затем пройти по разметке. К участию допускаются все желающие. Итоги подведут в 16 часов. Победителей наградят грамотами и медалями. Организатором мероприятия ежегодно является станция юных туристов «Странник». После окончания соревнований все смогут попить чай у костра. По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в Кыштыме ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит до плюс 20 градусов. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить