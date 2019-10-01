Жителей Кыштыма приглашают пройти лес по карте

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Туризм

Завтра, 5 октября, в районе Даль­ней Дачи пройдёт городское со­ревнование по спортивному ориентированию «Осенний ази­мут». В лесу по карте участники пройдут контрольные пункты.

Спортсмены и туристы-любите­ли будут состязаться в различных возрастных категориях. Участни­ки до 12 лет преодолеют шесть пунктов, до 14 лет – восемь, до 16 лет пройдут 10 контрольных пунктов, старше 17 лет – все 13.

Карты с обозначениями вы­дадут на старте. Он состоится в 14 часов. Однако прежде нужно зарегистрироваться. Заявки от участников будут приниматься там же с 12:30 до 13:30 часов.

Место соревнований найти несложно. Нужно до­ехать до конечной остановки в районе Дальней Дачи, а затем пройти по разметке.

К участию допускаются все желающие. Итоги подведут в 16 часов. Победителей наградят грамотами и медалями.

Организатором мероприя­тия ежегодно является станция юных туристов «Странник». После окончания соревнований все смогут попить чай у костра.

По прогнозам синоптиков, завтра, 5 октября, в Кыштыме ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит до плюс 20 градусов.