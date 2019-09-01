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В Кыштыме раскроют тайны старейшей школы

Автор: КР от Вчера, 10:40 Категория: Туризм

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Послезавтра, 28 сентября, состоится экскурсия в рамках проекта «История одного места». Его разработали и ведут краеведы клуба «Тихое зимовье». Они приглашают жителей и гостей нашего города посетить старинные объекты.

 

О каждом из них рассказывают неизвестные ранее факты. Для этого краеведы проводят кропотливую работу с архивными документами и историческими справками.

 

Очередная встреча будет посвящена истории первой школы – одной из старейших в Кыштыме. Изначально она находилась в здании на улице Ленина, 11, в котором сейчас расположен Дом детского творчества.

 

Все желающие могут присоединиться к экскурсии в 13 часов. Приглашают и бывших выпускников этого учебного заведения.

 

 


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