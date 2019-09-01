В Кыштыме раскроют тайны старейшей школы Автор: КР от Вчера, 10:40 Категория: Туризм 0 Послезавтра, 28 сентября, состоится экскурсия в рамках проекта «История одного места». Его разработали и ведут краеведы клуба «Тихое зимовье». Они приглашают жителей и гостей нашего города посетить старинные объекты. О каждом из них рассказывают неизвестные ранее факты. Для этого краеведы проводят кропотливую работу с архивными документами и историческими справками. Очередная встреча будет посвящена истории первой школы – одной из старейших в Кыштыме. Изначально она находилась в здании на улице Ленина, 11, в котором сейчас расположен Дом детского творчества. Все желающие могут присоединиться к экскурсии в 13 часов. Приглашают и бывших выпускников этого учебного заведения. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить