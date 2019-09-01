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В Кыштыме в ходе городской прогулки вручат призы за сбор мусора

Автор: КР от Вчера, 11:12 Категория: Туризм

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Четвёртый год подряд Центр развития туризма Кыштымского городского округа и станция юных туристов «Странник» проводят для местных жителей городскую прогулку. Маршрут в этот раз проляжет вдоль речки Кыштымки и составит около четырёх километров.

 

В прошлом году на прогулку вышли около 200 любителей активного и познавательного отдыха. Участниками могут стать семьи, школьные классы, студенты. Пройти маршрут можно даже в одиночку. Дети до 14 лет допускаются в сопровождении взрослых. 

 

 

 

Старт состоится в предстоящее воскресенье, 22 сентября, у чугунного фонтана в парке усадьбы Демидова. С 10 до 12 часов всем желающим нужно подойти к организаторам, получить  карту и отправиться к финишу через десять контрольных пунктов. На каждом из них предстоит выполнить задание.

 

Например, один из пунктов называется «Экспериментум». Участники проведут простые, при этом познавательные опыты.

 

– Для прогулки нужно одеться тепло и удобно, взять с собой дождевик на случай непогоды, питьевую воду, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова. – На финише каждый участник получит сувенир. В нескольких конкурсах будут разыграны подарки.

 

Один из них – детские рисунки на тему «Берегите воду». Их нужно будет принести с собой перед стартом.

 

Кроме того, вместе с маршрутным листом экскурсантам выдадут мешки и перчатки для сбора мусора. На финише активные туристы, набравшие его больше других, получат призы.

 

Финиш городской прогулки обозначен в 14 часов в районе ЧГРЭС, недалеко от автозаправки «Лукойл». Там развернутся чаепитие и фотозона.

 

 

 

 


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