В Кыштыме в ходе городской прогулки вручат призы за сбор мусора Автор: КР от Вчера, 11:12 Категория: Туризм 0 Четвёртый год подряд Центр развития туризма Кыштымского городского округа и станция юных туристов «Странник» проводят для местных жителей городскую прогулку. Маршрут в этот раз проляжет вдоль речки Кыштымки и составит около четырёх километров. В прошлом году на прогулку вышли около 200 любителей активного и познавательного отдыха. Участниками могут стать семьи, школьные классы, студенты. Пройти маршрут можно даже в одиночку. Дети до 14 лет допускаются в сопровождении взрослых. Старт состоится в предстоящее воскресенье, 22 сентября, у чугунного фонтана в парке усадьбы Демидова. С 10 до 12 часов всем желающим нужно подойти к организаторам, получить карту и отправиться к финишу через десять контрольных пунктов. На каждом из них предстоит выполнить задание. Например, один из пунктов называется «Экспериментум». Участники проведут простые, при этом познавательные опыты. – Для прогулки нужно одеться тепло и удобно, взять с собой дождевик на случай непогоды, питьевую воду, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова. – На финише каждый участник получит сувенир. В нескольких конкурсах будут разыграны подарки. Один из них – детские рисунки на тему «Берегите воду». Их нужно будет принести с собой перед стартом. Кроме того, вместе с маршрутным листом экскурсантам выдадут мешки и перчатки для сбора мусора. На финише активные туристы, набравшие его больше других, получат призы. Финиш городской прогулки обозначен в 14 часов в районе ЧГРЭС, недалеко от автозаправки «Лукойл». Там развернутся чаепитие и фотозона. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить