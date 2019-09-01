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В Кыштыме пройдут состязания по разведению костров и установке палаток

Автор: КР от Вчера, 11:56 Категория: Туризм

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В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт IV туристический слёт. Ежегодно встреча любителей активного отдыха разворачивается в формате большого праздника.

 

– Съедутся туристические клубы со всего Урала, присоединиться могут не только  опытные туристы, но и новички, семьи с детьми, студенты, – сказала сайту «КР» организатор турслёта, руководитель клуба «КомпасУрала» Алла Алферова. – Участников  ждёт прохождение таких этапов, как разведение костра, установка палаток, оказание первой помощи.

 

Чтобы принять участие в состязании нужно создать команду из четырёх человек. Для туристических клубов  пройдут открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Для любительских команд подготовлена туристическая тропа с заданиями.

 

Пока участники состязаний борются за приз победителя, остальные тоже не будут скучать. Те, кто приедет просто прогуляться на свежем воздухе, смогут отправиться в увлекательную экскурсию по экологической тропе с посещением смотровых площадок и старинных шахт.

 

Также будут работать фотозона, мастер по аквагриму. Завершится туристический слёт большим костром.

 

Кроме того, каждый может принять участие в традиционном конкурсе «Ходили мы с товарищем». Для этого до 18 сентября нужно подготовить фото- или видео презентацию о собственном путешествии. Работы продолжительностью не более десяти минут оценят в номинациях «Спортивный туризм» и «Путешествие по Уралу».

 

Их нужно отправить на электронную почту kompasurala74@mail.ru или принести на электронном носителе по адресу: улица Интернационала, 103Б (здание бывшего ФОКа).

 

 

 

 

 



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