В Кыштыме пройдут состязания по разведению костров и установке палаток Автор: КР от Вчера, 11:56 Категория: Туризм 0 В спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт IV туристический слёт. Ежегодно встреча любителей активного отдыха разворачивается в формате большого праздника. – Съедутся туристические клубы со всего Урала, присоединиться могут не только опытные туристы, но и новички, семьи с детьми, студенты, – сказала сайту «КР» организатор турслёта, руководитель клуба «КомпасУрала» Алла Алферова. – Участников ждёт прохождение таких этапов, как разведение костра, установка палаток, оказание первой помощи. Чтобы принять участие в состязании нужно создать команду из четырёх человек. Для туристических клубов пройдут открытые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Для любительских команд подготовлена туристическая тропа с заданиями. Пока участники состязаний борются за приз победителя, остальные тоже не будут скучать. Те, кто приедет просто прогуляться на свежем воздухе, смогут отправиться в увлекательную экскурсию по экологической тропе с посещением смотровых площадок и старинных шахт. Также будут работать фотозона, мастер по аквагриму. Завершится туристический слёт большим костром. Кроме того, каждый может принять участие в традиционном конкурсе «Ходили мы с товарищем». Для этого до 18 сентября нужно подготовить фото- или видео презентацию о собственном путешествии. Работы продолжительностью не более десяти минут оценят в номинациях «Спортивный туризм» и «Путешествие по Уралу». Их нужно отправить на электронную почту kompasurala74@mail.ru или принести на электронном носителе по адресу: улица Интернационала, 103Б (здание бывшего ФОКа). Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить