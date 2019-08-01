В Кыштыме открывается ярмарка «На рудниках»

Автор: КР от Сегодня, 15:27 Категория: Туризм

Завтра, 10 августа, в посёлке Слюдорудник в четвёртый раз пройдёт ярмарка «На рудниках».

На территории спортивно-туристического центра «Провинция» уральские мастера представят ювелирные украшения, деревянные изделия, дизайнерскую одежду, вышивку, антиквариат, букинистику, декоративные предметы.



Для гостей ярмарки пройдут десятки различных мастер-классов, квестов, интеллектуальных игр, экскурсий по живописным местам Слюдорудника, будет доступен контактный зоопарк, катание на лошадях.

Все желающие смогут посмотреть в телескоп на августовский звездопад.

В индустриальном ангаре у старых штолен запланирована программа короткометражного кино, актёр Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова Вадим Долговых представит трибьют-шоу на первый альбом группы «Пятница».

Впервые на ярмарке развернётся вернисаж южноуральских художников.

Подробнее о программе ярмарки «На рудниках»: https://yarmarkana-rudnikakh.timepad.ru/event/1008163/.

Жители и гости нашего города смогут доехать до ярмарки на общественном транспорте. Отправление первого рейса из центра Кыштыма до спортивно-туристического центра «Провинция» в 11:30 часов. Последнего – в 17:30.

Из СТЦ «Провинция» до Кыштыма первый автобус отправится в 12 часов. Последний – в 18 часов.

Интервал между рейсами в течение дня составит один час.