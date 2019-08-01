Двое жителей Кыштыма отправятся пешком до Санкт-Петербурга

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Туризм

Фото Александра Громова.

Выпускник четвёртой школы и кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа Александр Громов вместе с другом, также коренным кыштымцем Виктором Ипановым, собрался в поход до Санкт-Петербурга.

После 15 августа они отправятся из Челябинска, где сейчас временно проживают. Они проследуют через Аргаяш в родной Кыштым, и далее их маршрут продолжится пешим ходом до Уфы. В дальнейшем он будет корректироваться.

От города до города ребята будут передвигаться без использования каких-либо видов транспорта. По их подсчётам, в среднем от одной точки маршрута до другой будет уходить полдня.

– Захотелось чего-то необычного, получить новый опыт для себя, – сказал сайту «КР» Александр Громов. – Время, которое я трачу в повседневности на работу, лучше посвящу творчеству. Этим мне больше хочется заниматься.

Александр хорошо поёт и осваивает навыки игры на гитаре. Зарабатывать в городах молодые люди будут уличными выступлениями и подработкой в барах, где всегда есть необходимость в официантах и барменах.

Ночевать парни будут где-то у знакомых, а где-то у вновь обретённых друзей.

Всё происходящее с ними молодые люди будут снимать на видео и выкладывать в социальные сети. Они будут делиться впечатлениями, опытом путешествия на своих двоих и рассказывать немного о самом городе, который посетят.