Разведчики из Кыштыма отправились в Санкт-Петербург

Автор: КР от Вчера, 18:54 Категория: Туризм

Фото из архива станции юных туристов "Странник"

Вчера воспитанники станции юных туристов «Странник», разведчики и разведчицы, в составе делегации Челябинской области отправились в северную столицу нашей страны. До конца июля там будет проходить слёт «Юбилейная высота», в котором примут участие дети и молодёжь со всей России и ближнего зарубежья. Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов и приурочен к празднованию 110-летия скаутского движения в России.

Как сообщила сайту «КР» заместитель директора «Странника» Татьяна Щербакова, школьники отправятся на экскурсию по достопримечательностям Санкт-Петербурга. Затем, с 22 по 28 июля, им предстоит жить в палаточном лагере вблизи озера Кельзалампи, что всего в 65 километрах от Финляндского вокзала.

В лагере пройдут соревнования, курсы первой помощи, тренинги. Кроме этого, юные разведчики будут сдавать испытания и зачёты по специальностям.

Для справки: организация российских юных разведчиков — старейшая и крупнейшая скаутская организация России, которая является частью международного скаутского движения, насчитывающего более чем 50 миллионов человек. Деятельность этой организации основана на принципах добровольчества и направлена на всестороннее развитие детей и молодёжи.