Кыштым презентуют на межрегиональной выставке организации отдыха

Автор: КР от Вчера, 17:32 Категория: Туризм

Делегация Центра развития туризма Кыштымского городского округа завтра отправится на межрегиональную специализированную выставку в Челябинске «Отдых – 2019». Четыре дня в торгово-развлекательном комплексе «Гагарин-парк» будут стоять 20 стоек, где представители муниципалитетов будут рассказывать посетителям о своих событийных мероприятиях.

В рамках выставки пройдёт фестиваль-конкурс «Южный Урал событийный». На нём кыштымский Центр развития туризма представит три большие программы: фестиваль «Мой Белый дом», который уже второй год подряд будет открывать туристический сезон в регионе, проекты «Бюро Усадьба» и «Ярмарка на рудниках».

– Мы предложим посетителям выставки на специально приготовленных открытках, где изображён Белый дом, написать письмо нашей главной достопримечательности, – сказала сайту «КР» директор Центра развития туризма Алина Шмарина. – А 13 апреля выберем лучшее и вручим победителю приз. В этой выставке мы принимаем участие с 2016 года.

На фестивале-конкурсе «Южный Урал событийный» будут презентованы и такие брендовые мероприятия, как Ильменский фестиваль авторской песни, Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия, фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Кроме того, в

рамках соглашений о сотрудничестве будут предоставлены выставочные площади для событийных мероприятий Свердловской области.

При этом все участники фестиваля-конкурса будут бороться за победу в номинациях: «Лучшее оформление выставочного стенда», «Лучший интерактив», «Лучшая сценическая презентация». Отдельная номинация – «Приз зрительских симпатий». На выставке установят большой баннер, на котором гости фестиваля будут наклеивать стикеры в пользу понравившегося участника.