Гуманоид, обнаруженный в Кыштыме, привлечёт поток туристов

Автор: КР от Вчера, 15:19 Категория: Туризм

Проект, который планируется реализовывать за счёт грантов, будет состоять из передвижной выставки и космической оперы. По задумке его авторов, он должен стать одной из изюминок по притяжению туристов.

– Это всего лишь часть большого проекта «Новая уральская мифология», инициатором которого выступила Ольга Комлева, куратор из Екатеринбурга, – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова. – У неё уже давно появилась идея сделать художественный проект, посвящённый инопланетянину Алёшеньке, поскольку ничего подобного на Урале нет.

Основой проекта станет исследование темы загадочного карлика-гуманоида, которого приютила жительница посёлка Каолиновый Тамара Просвирина. С подачи «Кыштымского рабочего» находка мумифицированного тельца теперь известна всему миру как «Алёшенька-хорошенький».

Исследование будет включать в себя сбор артефактов, мнений, воспоминаний, которые затем перерастут в выставку «Контакт третьей степени». Она будет передвижной: летом, когда наибольший туристический поток – в Кыштыме, затем в Екатеринбурге или Челябинске.

Вторая часть проекта – театральная постановка «Космическая опера», где в авангардном стиле будет осмысляться история про Алёшеньку. Она также будет транслироваться в Кыштыме и областных центрах Южного и Среднего Урала.

По словам Анны Акимовой, реализация проекта станет возможной только в следующем году.