В Кыштыме женщины смогут отпраздновать 8 Марта на девятиметровой высоте

Автор: КР от Вчера, 17:28 Категория: Туризм

В Международный женский день в нашем городе распахнёт свои двери скалолазный центр. Максимальная высота в нём составляет девять метров. Безопасность детей и взрослых будут обеспечивать инструкторы. Кроме того, для каждого в обязательном порядке предусмотрено страховочное снаряжение.

Столь смелый шаг в развитии Кыштыма сделала, пожалуй, самая большая непоседа в нашем городе Алла Алферова. Несколько лет назад она создала туристический клуб «КомпасУрала», благодаря чему сотни кыштымцев получили возможность побывать в самых красивых местах нашего региона.

– К открытию скалодрома я шла два года, – сказала сайту «КР» Алла. – Название выбирали вместе с горожанами. В социальных сетях они предлагали свои варианты. Самым походящим оказалось «Скала». Здесь же, в ФОКе на Нижнем Кыштыме, откроется и туристический клуб. Будем выезжать на занятия и на природные скальные рельефы.

В день открытия, 8 Марта, прекрасную часть нашего города ждут призы, розыгрыши на бесплатные занятия, живая музыка. Для мужчин тоже приготовлены сюрпризы. Каждый сможет испытать себя в скалолазании.

Начнётся праздник в 12 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе в районе Нижнего Кыштыма.