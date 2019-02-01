В Кыштыме военную прогулку посвятят подвигам земляков

Автор: КР от Сегодня, 16:35 Категория: Туризм

Городская экскурсия в честь 76-летия создания Уральского добровольческого танкового корпуса состоится 10 марта при поддержке Центра развития туризма.

Её проведёт наш земляк Алексей Мелентьев. Он работает в службе охраны ООО «Русские пряники», а в свободное время занимается военной историей.

В детстве Алексей любил слушать рассказы фронтовиков. Особенно своего деда, участника Великой Отечественной войны Георгия Назаровича Мелентьева. А когда служил в армии, на полевых учениях в Тульской области при копке окопа обнаружил советскую каску. Потом на этом месте нашли солдат.

В 2000-х Алексей занялся составлением своей родословной.

– Почти все родные у меня местные, поэтому я стал интересоваться и историей своего города и его окрестностей, – сказал сайту «КР» Алексей Мелентьев. – Информацию искал в архивах, работал с документами. Если узнаю, что кто-то ищет сведения о родственниках, пропавших в войну без вести, сразу хочется помочь и найти сведения о воевавшем родственнике. Нужно сохранять память о войне и о тех людях, чтобы не прослыть Иванами, не помнящими родства.

Алексей провёл серьёзную работу с архивными документами и собрал большой материал для проведения тематических экскурсий. В том числе об Уральском добровольческом танковом корпусе. В него был зачислен 51 уроженец нашего города.

Жители и гости Кыштыма смогут узнать интересные факты о героях и их историческом подвиге. Это будет познавательно как для старшего поколения, так и для школьников. Начнётся экскурсия в 12 часов у памятника землякам-добровольцам на улице Ленина, 22, а завершится у мемориального комплекса «Вечный огонь».