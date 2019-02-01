В Кыштыме экспертная комиссия оценила детский туристический маршрут

Автор: КР от Вчера, 17:26 Категория: Туризм

Сегодня экскурсионные маршруты, разработанные для школьников Кыштыма и Каслей, осмотрела экспертная комиссия. Напомним, в январе в нашем городе прошла встреча глав муниципалитетов северной зоны Челябинской области. Тогда были озвучены те объекты, которые включат в себя туристические маршруты по Верхнему Уфалею и Нязепетровску, Кыштыму и Каслям, а также в Озёрске и Снежинске.

Представительной комиссии нужно было оценить те места, по которым будут возить школьников, не только с точки зрения познавательности, но и безопасности.

Учеников с первого по четвёртый класс проведут по историческому центру Кыштыма. Им ознакомят с бытом жителей города XVIII и XIX веков. За эту часть программы отвечает кыштымский историко-революционный музей.

Для школьников среднего звена разработан маршрут «Урал ковал Победу», посвящённый трудовому и боевому подвигу кыштымцев и уральцев в целом в годы Великой Отечественной войны. Расскажут о том, как в нашем городе формировалась одна из частей Уральского добровольческого танкового корпуса. Дети посетят и экспозицию музея кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, посвящённую Героям Советского Союза и России.

– Ценность этого музея ещё и в том, что многие экспонаты из разных экспедиций привезены студентами в те годы, когда это учебное заведение было ещё радиомеханическим техникумом, – сказала сайту «КР» директор кыштымского Центра развития туризма Алина Шмарина. – Завершится маршрут для этой возрастной категории в здании бывшей женской гимназии. Сотрудники историко-революционного музея расскажут о ленинградцах, эвакуированных в Кыштым в военные годы.

А вот экскурсионный маршрут для учеников с девятый по 11 класс будет профориентационным. Начнётся он с обзорной прогулки по набережной у Народного дома, откуда открывается прекрасный вид на нашу «уральскую Венецию». Старшеклассникам расскажут обо всех основных индустриальных объектах, после чего они направятся на трикотажную фабрику и на радиозавод.

– Мы обращаем внимание на многие моменты, – сказала сайту «КР» главный специалист управления туризма регионального министерства культуры Виктория Попова. – В первую очередь обращается внимание на организацию безопасности при перевозке детей, на входные группы учреждений. И, конечно, оцениваем содержательную часть экскурсий. Это пилотный проект, но то, что было продемонстрировано, заслуживает твёрдой четвёрки. Оценка в пять баллов будет после устранения наших замечаний.

В Каслях кыштымские школьники начального звена посетят зимний сад и интерактивную русскую избу. Дети смогут не только узнать о том, как жили люди в XIX и начале XX века, но и руками потрогать предметы быта. Для учеников пятых и восьмых классов покажут объекты художественного литья – чугунные памятники, они посетят художественный музей каслинского литья.

– Старшеклассников мы свозим в музей под открытым небом, – сказал сайту «КР» заместитель начальника управления культуры Каслинского муниципального района Игорь Белоус. – Там захоронены знаменитые скульпторы – Бах, Канаев. Посетят они и музей каслинского литья. Ну, а дальше посмотрим, может, добавим ещё несколько объектов.

Подготовка экскурсионных маршрутов должна завершиться к летней оздоровительной компании. И первыми их опробуют дети из школьных и загородных лагерей.