В Кыштыме в район радиозавода наведаются туристы

Автор: КР от 12-02-2019, 17:11 Категория: Туризм

Клуб краеведов «Тихое зимовье» готовится к очередной городской экскурсии. Она рассчитана на два с половиной часа и проводится бесплатно.

– В этот раз мы познакомим жителей и гостей нашего города с историей градообразующего предприятия. Посетим музей завода и жилой район, – сказала руководитель клуба краеведов Лариса Цукерберг. – Прогулка состоится 17 февраля в 11 часов. Сбор группы пройдёт у Дворца культуры «Победа».

Радиозавод был основан в Кыштыме в конце 50-х годов XX века. С начала работы оборонного предприятия в цехах, отделах, бюро трудились тысячи кыштымцев.

На заводе выпускали сложную радиоэлектронную технику, такую, как «Пирс» – бортовую систему для определения местонахождения судов во время плавания. Всей стране были известны радиоприёмники «Кварц», выпущенные тоже на этом предприятии.

Краеведы проводят массовые прогулки по разным районам Кыштыма, раскрывая их тайны и исторические факты, которые прежде не были известны. Материалы собираются в ходе кропотливой работы с архивами. Любители таких экскурсий каждый раз спрашивают: «Когда следующая?».