В посёлок под Кыштымом увеличится туристический поток

Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Туризм

Центры развития туризма Челябинской области и города Каменск-Уральский Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает широкий спектр взаимодействия – от совместных мероприятий до консультативной и методической поддержки.

В рамках подписанного соглашения туроператорам и экскурсоводам двух областей уже презентовали межрегиональный маршрут «Три века уральской промышленности». В него вошли объекты индустриального туризма Каменска-Уральского, Каслей и посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа.

– Две делегации из двух областей, порядка 40 человек, прошлись по нашей тропе «Люди Слюдяной горы», – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова. – Они посетили саму экскурсионную тропу, штольни и смотровую площадку. Мы рассказывали им об истории посёлка, местных легендах и добыче слюды. По отзывам в соцсетях, многим представителям турфирм и экскурсоводам понравилось у нас. Свердловчане уже решили включить наш посёлок в свои экскурсионные туры и маршруты.

В Центре развития туризма Кыштымского городского округа надеются, что соглашение о сотрудничестве привлечёт дополнительный поток туристов. К тому же индустриальная тема – далеко не единственный вариант межрегиональных маршрутов между Каменском-Уральским и северными районами Челябинской области.

Во время поездки экскурсоводы предложили ещё несколько идей для паломнических, детских и семейных туров.