В посёлок под Кыштымом увеличится туристический поток Автор: КР от Сегодня, 12:33 Категория: Туризм 0 Центры развития туризма Челябинской области и города Каменск-Уральский Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает широкий спектр взаимодействия – от совместных мероприятий до консультативной и методической поддержки. В рамках подписанного соглашения туроператорам и экскурсоводам двух областей уже презентовали межрегиональный маршрут «Три века уральской промышленности». В него вошли объекты индустриального туризма Каменска-Уральского, Каслей и посёлка Слюдорудник Кыштымского городского округа. – Две делегации из двух областей, порядка 40 человек, прошлись по нашей тропе «Люди Слюдяной горы», – сказала сайту «КР» специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова. – Они посетили саму экскурсионную тропу, штольни и смотровую площадку. Мы рассказывали им об истории посёлка, местных легендах и добыче слюды. По отзывам в соцсетях, многим представителям турфирм и экскурсоводам понравилось у нас. Свердловчане уже решили включить наш посёлок в свои экскурсионные туры и маршруты. В Центре развития туризма Кыштымского городского округа надеются, что соглашение о сотрудничестве привлечёт дополнительный поток туристов. К тому же индустриальная тема – далеко не единственный вариант межрегиональных маршрутов между Каменском-Уральским и северными районами Челябинской области. Во время поездки экскурсоводы предложили ещё несколько идей для паломнических, детских и семейных туров. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить