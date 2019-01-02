Кыштым и Касли объединит туристический маршрут

Автор: КР от Вчера, 18:29 Категория: Туризм

Центр развития туризма Кыштыма совместно с коллегами из города Касли запустит туристический проект «Урал ковал Победу». Историю становления двух городов и их роль в победе над фашизмом донесут через призму Великой Отечественной войны. Чтобы об этом узнало подрастающее поколение.

Этот туристический маршрут будет предназначен для учеников с пятого по восьмой класс. Начинается он в Кыштыме от памятника у здания на улице Ленина, где формировался Уральский добровольческий танковый корпус. Затем дети пройдут в музей кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа на выставку, посвящённую Героям Советского Союза и Героям России из числа наших земляков. Следующими пунктами маршрута станут Вечный огонь и кыштымский историко-революционный музей.

В Каслях школьники также посетят различные памятники в честь защитников Отечества и историко-художественный музей. Побывают и на выставке чугунного литья, экспонаты которой имеют прямое отношение к Великой Отечественной войне.

– Первыми эти маршруты в феврале проинспектируют различные надзорные органы, – сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Редкие выходы школьников на него будут проводиться в апреле и мае. Так сказать, для пробы. Полноценно туристический маршрут двух городов заработает ближе к началу лета.

Завтра в администрации Кыштымского округа пройдёт очередное совещание, посвящённое созданию туристических маршрутов в Каслях и Кыштыме не только для подросткового возраста, но и для учеников с первого по четвёртый и с девятого по одиннадцатый классы.