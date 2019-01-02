Кыштым и Касли объединит туристический маршрут Автор: КР от Вчера, 18:29 Категория: Туризм 0 Центр развития туризма Кыштыма совместно с коллегами из города Касли запустит туристический проект «Урал ковал Победу». Историю становления двух городов и их роль в победе над фашизмом донесут через призму Великой Отечественной войны. Чтобы об этом узнало подрастающее поколение. Этот туристический маршрут будет предназначен для учеников с пятого по восьмой класс. Начинается он в Кыштыме от памятника у здания на улице Ленина, где формировался Уральский добровольческий танковый корпус. Затем дети пройдут в музей кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа на выставку, посвящённую Героям Советского Союза и Героям России из числа наших земляков. Следующими пунктами маршрута станут Вечный огонь и кыштымский историко-революционный музей. В Каслях школьники также посетят различные памятники в честь защитников Отечества и историко-художественный музей. Побывают и на выставке чугунного литья, экспонаты которой имеют прямое отношение к Великой Отечественной войне. – Первыми эти маршруты в феврале проинспектируют различные надзорные органы, – сказала сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина. – Редкие выходы школьников на него будут проводиться в апреле и мае. Так сказать, для пробы. Полноценно туристический маршрут двух городов заработает ближе к началу лета. Завтра в администрации Кыштымского округа пройдёт очередное совещание, посвящённое созданию туристических маршрутов в Каслях и Кыштыме не только для подросткового возраста, но и для учеников с первого по четвёртый и с девятого по одиннадцатый классы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить