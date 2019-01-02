Кыштым – самый зимний туристический селфи-маршрут Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Туризм 0 Фотографии Светланы Сезгановой. Центр развития туризма Челябинской области подвёл итоги туристического конкурса среди любителей селфи. Он был приурочен к 85-летию региона. Девятнадцать участников прислали 23 селфи-маршрута по Челябинску, Чебаркулю, Кыштыму, Миассу, Сатке, Троицку, Усть-Катаву, Пласту, национальному парку «Таганай». Условия конкурса были простыми: требовалось сделать семь-десять селфи в пределах одного города или муниципального района, выложить на своей личной странице во «ВКонтакте» с хэштегом #Love_South_Ural. Каждую фотографию нужно было сопроводить подписями в несколько предложений, что на ней изображено. Единственный участник, который набрал максимальные сто баллов, стал челябинец Егор Азаров с активным маршрутом «На Таганай за 24 часа». На втором месте – экскурсоводы Аркадий и Ольга Шохины с краеведческим маршрутом «Тусим в Симе». Третье место – у Евгения Комольцева. Он составил забавный селфи-маршрут по арт-объектам из сена, которые установлены в Пластовском районе. Город Кыштым на конкурс представила челябинка Светлана Сезганова. Вот уже несколько лет в свободное время она проводит экскурсии по Южному Уралу. – Кыштымский округ – мой самый любимый маршрут, – сказала сайту «КР» Светлана Сезганова. – Во-первых, близко от Челябинска. Во-вторых, огромное количество прекрасных исторических мест и памятников природы. Бываю очень часто в Кыштыме. И каждый раз открываю для себя что-то новое. В этот раз узнала, что в Христорождественском храме на втором этаже есть «летний» храм. В тот же приезд в ваш город мы побывали и в обновлённом дворце культуры металлургов. Селфи-маршрут по Кыштыму и его окрестностям, представленный на конкурс Светланой Сезгановой, был отмечен жюри конкурса специальной номинацией – «Самый «зимний» маршрут». На этой неделе победителей и участников конкурса наградят сертификатами в магазин товаров для туризма и активного отдыха и другими подарками. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить