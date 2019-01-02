Кыштым – самый зимний туристический селфи-маршрут

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: Туризм

Фотографии Светланы Сезгановой.

Центр развития туризма Челябинской области подвёл итоги туристического конкурса среди любителей селфи. Он был приурочен к 85-летию региона. Девятнадцать участников прислали 23 селфи-маршрута по Челябинску, Чебаркулю, Кыштыму, Миассу, Сатке, Троицку, Усть-Катаву, Пласту, национальному парку «Таганай».



Условия конкурса были простыми: требовалось сделать семь-десять селфи в пределах одного города или муниципального района, выложить на своей личной странице во «ВКонтакте» с хэштегом #Love_South_Ural. Каждую фотографию нужно было сопроводить подписями в несколько предложений, что на ней изображено.

Единственный участник, который набрал максимальные сто баллов, стал челябинец Егор Азаров с активным маршрутом «На Таганай за 24 часа». На втором месте – экскурсоводы Аркадий и Ольга Шохины с краеведческим маршрутом «Тусим в Симе». Третье место – у Евгения Комольцева. Он составил забавный селфи-маршрут по арт-объектам из сена, которые установлены в Пластовском районе.

Город Кыштым на конкурс представила челябинка Светлана Сезганова. Вот уже несколько лет в свободное время она проводит экскурсии по Южному Уралу.

– Кыштымский округ – мой самый любимый маршрут, – сказала сайту «КР» Светлана Сезганова. – Во-первых, близко от Челябинска. Во-вторых, огромное количество прекрасных исторических мест и памятников природы. Бываю очень часто в Кыштыме. И каждый раз открываю для себя что-то новое. В этот раз узнала, что в Христорождественском храме на втором этаже есть «летний» храм. В тот же приезд в ваш город мы побывали и в обновлённом дворце культуры металлургов.

Селфи-маршрут по Кыштыму и его окрестностям, представленный на конкурс Светланой Сезгановой, был отмечен жюри конкурса специальной номинацией – «Самый «зимний» маршрут».

На этой неделе победителей и участников конкурса наградят сертификатами в магазин товаров для туризма и активного отдыха и другими подарками.