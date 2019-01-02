В Кыштыме пройдёт экскурсия по старинному зданию женской гимназии

Автор: КР от Сегодня, 13:17 Категория: Туризм

В предстоящее воскресенье клуб краеведов «Тихое зимовье» и кыштымский историко-революционный музей проведут встречу в формате «История одного места». На этот раз они расскажут жителям и гостям нашего города о бывшей женской гимназии.

Это красно-кирпичное двухэтажное строение с интересной архитектурой и историей расположено на улице Республики, 10.

Здание со строгими рядами окон и фигурной кирпичной кладкой было построено в Кыштыме в 1907 году. В нём разместилась женская прогимназия, в которой жили больше 130 учениц – от дворянок до зажиточных крестьянок.

Во время экскурсии любознательные туристы узнают, чему обучали девушек в начале прошлого века, как использовалось здание прогимназии в советское время, и в период современной России. При этом можно будет пройтись по коридорам и заглянуть в бывшие учебные классы.

По экскурсии можно здесь же ознакомиться с выставкой акварельных работ кыштымского художника Натальи Бабушкиной, которая разместилась в одном из залов прогимназии. Экскурсия, которая начнётся в 11:00, рассчитана на два с половиной часа.