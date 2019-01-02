В Кыштыме пройдёт экскурсия по старинному зданию женской гимназии Автор: КР от Сегодня, 13:17 Категория: Туризм 0 В предстоящее воскресенье клуб краеведов «Тихое зимовье» и кыштымский историко-революционный музей проведут встречу в формате «История одного места». На этот раз они расскажут жителям и гостям нашего города о бывшей женской гимназии. Это красно-кирпичное двухэтажное строение с интересной архитектурой и историей расположено на улице Республики, 10. Здание со строгими рядами окон и фигурной кирпичной кладкой было построено в Кыштыме в 1907 году. В нём разместилась женская прогимназия, в которой жили больше 130 учениц – от дворянок до зажиточных крестьянок. Во время экскурсии любознательные туристы узнают, чему обучали девушек в начале прошлого века, как использовалось здание прогимназии в советское время, и в период современной России. При этом можно будет пройтись по коридорам и заглянуть в бывшие учебные классы. По экскурсии можно здесь же ознакомиться с выставкой акварельных работ кыштымского художника Натальи Бабушкиной, которая разместилась в одном из залов прогимназии. Экскурсия, которая начнётся в 11:00, рассчитана на два с половиной часа. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить