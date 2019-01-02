Гепардовцы из Кыштыма забрались на горный хребет с автоматами наперевес

Автор: КР от Вчера, 15:14 Категория: Туризм

Воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Гепард», занимающиеся рукопашным боем, проехали 170 километров до города Сатки, чтобы затем отправиться в сложнейший поход на одну из вершин хребта Зюраткуль.

– Пятнадцать моих учеников от десяти до 18 лет преодолели 20 километров по лесным тропам, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – При этом дети были полностью экипированы: на них были тёплые костюмы, маскировочные халаты.

Каждый спортсмен нёс ещё и вещмешок весом в 13 килограммов – в нём были армейский сухпаёк и запасные одежда и обувь. Кроме того, перед отправлением в путь тренер вручил всем по автомату Калашникова весом почти в четыре килограмма.

Лагерь для ночёвки разбили среди лесной чащи почти на самой вершине хребта. Туристы-экстремалы обнесли его по периметру непродуваемыми тентами, устелили землю жердями и еловыми ветками, развели костёр. После тренировки на свежем воздухе, включающей пробежку по сугробам по пояс, переноску условно раненого и захват караула, школьники уснули прямо под открытым небом.

На следующее утро они спустились в посёлок Зюраткуль, расположенный на берегу одноимённого озера. Там их поджидали родители. Для гепардовцев была организована горячая баня.

В следующем году Ильдар Ахматвалеев планирует снова сводить своих воспитанников на хребет Зюраткуль, но уже по более длинному маршруту. Местный проводник готов показать им ледяные пещеры.