Гепардовцы из Кыштыма забрались на горный хребет с автоматами наперевес Автор: КР от Вчера, 15:14 Категория: Туризм 0 Воспитанники спортивного военно-патриотического клуба «Гепард», занимающиеся рукопашным боем, проехали 170 километров до города Сатки, чтобы затем отправиться в сложнейший поход на одну из вершин хребта Зюраткуль. – Пятнадцать моих учеников от десяти до 18 лет преодолели 20 километров по лесным тропам, – сказал сайту «КР» руководитель клуба «Гепард» Ильдар Ахматвалеев. – При этом дети были полностью экипированы: на них были тёплые костюмы, маскировочные халаты. Каждый спортсмен нёс ещё и вещмешок весом в 13 килограммов – в нём были армейский сухпаёк и запасные одежда и обувь. Кроме того, перед отправлением в путь тренер вручил всем по автомату Калашникова весом почти в четыре килограмма. Лагерь для ночёвки разбили среди лесной чащи почти на самой вершине хребта. Туристы-экстремалы обнесли его по периметру непродуваемыми тентами, устелили землю жердями и еловыми ветками, развели костёр. После тренировки на свежем воздухе, включающей пробежку по сугробам по пояс, переноску условно раненого и захват караула, школьники уснули прямо под открытым небом. На следующее утро они спустились в посёлок Зюраткуль, расположенный на берегу одноимённого озера. Там их поджидали родители. Для гепардовцев была организована горячая баня. В следующем году Ильдар Ахматвалеев планирует снова сводить своих воспитанников на хребет Зюраткуль, но уже по более длинному маршруту. Местный проводник готов показать им ледяные пещеры. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить