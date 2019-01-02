В посёлок под Кыштымом съезжаются толпы желающих прокатиться на лошадях Автор: КР от Сегодня, 14:46 Категория: Туризм 0 В новогодние праздники конно-туристическую станцию «Забава», что в окрестностях посёлка Слюдорудника, посетило около одной тысячи (!) туристов. Покататься на лошадях и пони приезжали целыми семьями. География желающих провести время в окружении благородных животных не ограничилась только Кыштымом и Озёрском – для общения с подопечными предпринимателя Василия Плисовского приезжают жители Челябинска и Екатеринбурга. Как сказала сайту «КР» волонтёр станции «Забава» Ксения Пудовкина, люди выстраивались в очередь, чтобы прокатиться на санях по зимнему лесу. Самые смелые отправлялись в тур на вершину горы Тёплая – за четыре часа они преодолели около 40 километров, сидя в седле. Высота горы Тёплой составляет 614 метров. Для сравнения, «рост» Егозы – 607,7 метра, Сугомака – 591 метр. Волонтёры организовали и короткие конные прогулки на гору Липовую. На её вершине расположена деревянная скамейка, которая, как считается, стоит на границе двух континентов – Европы и Азии. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить