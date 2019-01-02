В посёлок под Кыштымом съезжаются толпы желающих прокатиться на лошадях

Автор: КР от Сегодня, 14:46 Категория: Туризм

В новогодние праздники конно-туристическую станцию «Забава», что в окрестностях посёлка Слюдорудника, посетило около одной тысячи (!) туристов. Покататься на лошадях и пони приезжали целыми семьями.

География желающих провести время в окружении благородных животных не ограничилась только Кыштымом и Озёрском – для общения с подопечными предпринимателя Василия Плисовского приезжают жители Челябинска и Екатеринбурга.

Как сказала сайту «КР» волонтёр станции «Забава» Ксения Пудовкина, люди выстраивались в очередь, чтобы прокатиться на санях по зимнему лесу. Самые смелые отправлялись в тур на вершину горы Тёплая – за четыре часа они преодолели около 40 километров, сидя в седле.

Высота горы Тёплой составляет 614 метров. Для сравнения, «рост» Егозы – 607,7 метра, Сугомака – 591 метр.

Волонтёры организовали и короткие конные прогулки на гору Липовую. На её вершине расположена деревянная скамейка, которая, как считается, стоит на границе двух континентов – Европы и Азии.