Туристы из Кыштыма получили дипломы за недельный поход по Уральским горам Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: Туризм 0 В Челябинске на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию детско-юношеского туризма, воспитанникам кыштымской станции юных туристов «Странник» вручили два диплома. Один из них школьники получили за третье место в дисциплине «Маршрут» в первенстве Челябинской области по спортивному туризму. Другой – за второе место в региональном этапе всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций. – В июне мы с пятнадцатью учениками седьмых-одиннадцатых классов отправились в поход первой категории сложности от Златоуста до Карабаша, побывав на хребтах Таганай и Юрма и на озёрах Агардяш и Серебры, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Любовь Бахарева. – За семь дней преодолели 103 километра. Несмотря на дождь и холод, все участники похода добрались до конечной точки маршрута. В итоге каждый из них выполнил третий разряд по спортивному туризму. Всё снаряжение детям предоставила станция юных туристов «Странник». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить