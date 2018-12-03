Туристы из Кыштыма получили дипломы за недельный поход по Уральским горам

Автор: КР от Вчера, 10:29 Категория: Туризм

В Челябинске на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию детско-юношеского туризма, воспитанникам кыштымской станции юных туристов «Странник» вручили два диплома.

Один из них школьники получили за третье место в дисциплине «Маршрут» в первенстве Челябинской области по спортивному туризму. Другой – за второе место в региональном этапе всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций.

– В июне мы с пятнадцатью учениками седьмых-одиннадцатых классов отправились в поход первой категории сложности от Златоуста до Карабаша, побывав на хребтах Таганай и Юрма и на озёрах Агардяш и Серебры, – сказала сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Любовь Бахарева. – За семь дней преодолели 103 километра.

Несмотря на дождь и холод, все участники похода добрались до конечной точки маршрута. В итоге каждый из них выполнил третий разряд по спортивному туризму. Всё снаряжение детям предоставила станция юных туристов «Странник».